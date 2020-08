A integração entre forças de segurança pública é atividade que gera resultados bastante positivos para a sociedade e na tarde de quarta-feira, 5, em mais uma atividade de união de esforços, policiais interceptaram um carregamento de 16 quilos de cocaína.

Em operação integrada entre agentes da Polícia Rodoviária Federal (Ariquemes e Guajará Mirim), Polícia Militar de Rondônia (Ariquemes e Machadinho do Oeste) e BPFron (Mato Grosso), um casal foi preso por tráfico de drogas. O material ilícito era transportado em um compartimento secreto, no painel do veículo no qual a dupla viajava.

Cães farejadores da Polícia Militar de Ariquemes auxiliaram na descoberta dos 16 tabletes de drogas ilícitas que, segundo estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, poderia render mais de R$ 800 mil aos criminosos.