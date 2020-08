A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Família e do Trabalho, dentro do Programa Estadual “Mamãe Cheguei” entregou nos dias 29, 31 de julho e 03 de agosto 7 kits para gestantes cadastradas do Programa Criança Feliz.

O Programa “Mamãe Cheguei” é uma das ações dentro da politica de assistência social coordenada pela Secretaria Estadual de Assistência Social-SEAS e desenvolvidas pelos municípios que fizeram adesão ao programa junto com outros dois Programas importantes: Criança Feliz Federal e Criança Feliz Mais (este Estadual).

No Programa “Mamãe Cheguei”, apenas gestantes podem ser cadastradas conforme os critérios de elegibilidade: realização do pré-natal na rede do SUS regularmente, ser cadastrada no Cadastro Único, ser beneficiária do Programa Bolsa Família. Dentre as prioridades para o cadastramento está a vulnerabilidade social, financeira, emocional. A finalidade maior do programa é, fundamentalmente, incentivar a realização do pré-natal a fim de diminuir os óbitos neonatais e, no pós-parto, fortalecer o vinculo entre mãe e bebê e entre os membros da família.

A meta para inserção de gestantes em Colorado no Programa é de 14 gestantes, sendo contempladas nessa primeira etapa 7 gestantes. Os critérios estabelecidos pela SEAS para receber os Kits são: idade gestacional entre 7, 8 e 9 meses ou a criança nascida ter até 60 dias. As demais gestantes cadastradas receberão seus Kits a medida em que estejam dentro dos critérios acima, se não houver nenhuma alteração pela coordenação estadual.

Agradecimentos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Família e do Trabalho e à Prefeitura pela adesão aos programas, ao CRAS, à SEAS e, especialmente, às visitadoras do Programa Criança Feliz cujos esforços na busca ativa das beneficiárias para inserção no Sistema em tempo hábil fez a diferença para as gestantes contempladas que estão agradecidas e felizes com os presentes.

