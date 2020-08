As aulas começaram, mas a Unesc continua oferecendo oportunidades especiais para quem quer iniciar a graduação na instituição que é pioneira no ensino superior em Rondônia.

Em sua unidade na capital do estado, Porto Velho, a Unesc conta com cursos na área de engenharia, sendo eles engenharia civil, mecânica, engenharia de produção e engenharia da computação. Em todos os cursos, a Unesc oferece bolsas de estudo com descontos de até 80%. As inscrições podem ser feitas pelo Portal da Unesc: www.vestibularunesc. com.br Tanto a prova, como a matrícula são gratuitas.

Um grande diferencial, que reforça a qualidade dos cursos oferecidos pela Unesc, é o corpo docente. Em Porto Velho, a instituição conta com professores especialistas, mestres, doutores e pós-doutores.

A Unesc inaugurou a sua unidade na capital de Rondônia em 2013 e já formou três turmas de engenharia civil e uma turma de engenharia de produção. Atualmente, 20 turmas estão em andamento na instituição. A Unesc conta também com unidades em Cacoal e Vilhena, atendendo todas as regiões do Estado.