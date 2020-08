No final de julho, a equipe do Extra de Rondônia constatou reclamações de moradores com relação ao descaso e abandono da rodovia 391, que liga a BR-364 à cidade de Chupinguaia, na região do Cone Sul de Rondônia.

Os buracos da rodovia estavam sendo tapados com terra (leia mais AQUI).

Agora, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) informou a execução dos serviços de manutenção de asfalto nessa rodovia, que – segundo o órgão -estão sendo executados com qualidade e técnica por equipes da 9ª Residência Regional do DER em Vilhena e Usina de Asfalto do departamento em Ji-Paraná nas frentes de trabalho. ⠀

Num vídeo, a engenheira da residência do DER em Vilhena, Natália Borges, explica as técnicas realizadas.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

https://