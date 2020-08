As exportações brasileiras aquecidas, favorecidas pela intensa demanda chinesa, e a oferta restrita de animais no pasto, evidenciada pelo menor número de boi gordo abatido no início deste ano desde 2011, mantiveram em alta os preços da arroba no mercado nacional ao longo de julho.

Os embarques brasileiros de carne bovina in natura atingiram recorde para o mês de julho. De acordo com dados da Secex, foram exportadas quase 170 mil toneladas, avanços de 11% sobre a quantidade de junho e de 31,1% em relação à de julho de 2019.

O volume elevado somado ao dólar valorizado resultaram em receita em moeda nacional de R$ 3,65 bilhões em julho, altas de 7% na comparação mensal e de 87% na anual, ainda segundo a Secex.