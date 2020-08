Uma carreta carregada com milho tombou na noite de sexta-feira, 7, na “Curva da Banana” na BR-435 – próximo a Colorado do Oeste.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de uma carreta Volvo FH de cor branca com placa de Ji-Paraná, trafegava pela rodovia, quando no Km 56 – o condutor perdeu o controle de direção e tombou as margens da pista.

O motorista foi levado ao hospital municipal com alguns ferimentos. Porém, a informação é que não corre risco de morte.