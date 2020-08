O mês de agosto iniciou com uma grande conquista para a região Cone Sul de Rondônia. Teve início o primeiro módulo do curso de pós-graduação lato sensu, oferecido pela Unesc, em “Assistência de Enfermagem em Terapia Intensiva”.

As aulas deste primeiro módulo aconteceram nos dias 1 e 2 de agosto, com a participação do professor Laércio de Oliveira Neves. Enfermeiro graduado pela Universidade Nove de Julho (Uninove), Laércio é especialista em gerenciamento em enfermagem e mestre em reabilitação e inclusão social, tendo como linha de pesquisa a sistematização da assistência de enfermagem como instrumento de gestão para o enfermeiro. O 1º módulo do curso teve como foco a gestão de pessoas.

Já o próximo encontro da pós em enfermagem em Terapia Intensiva está previsto para os dias 12 e 13 de setembro, quando será abordado a “Enfermagem em Oncologia”, quando a professora Selma Montosa, doutora em oncologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) compartilhará sua experiência e conhecimentos na área.

Entre os módulos do curso estão gerenciamento na Terapia Intensiva; O paciente pediátrico e neo natal na UTI, assistência ao paciente cardíaco na Terapia Intensiva; assistência ao paciente com distúrbios respiratórios; assistência ao paciente transplantado; assistência ao paciente com distúrbios hematológicos; humanização na assistência/tanatologia, entre outras disciplinas. As aulas são ao vivo, transmitidas de forma remota.

Destinado a todos os portadores de diploma de curso superior em enfermagem que buscam aprimorar os seus conhecimentos na área de Unidade de Terapia Intensiva, as inscrições para a pós-graduação lato sensu em “Assistência de Enfermagem em Terapia Intensiva”, oferecida pela Unesc, ainda podem ser feitas através do portal da instituição na internet:https://www.unescnet.br/pos/ vilhena/enfermagem-terapia- intensiva/

Confira todas as informações do curso, como corpo docente, módulos e faça a sua inscrição.