Na tarde de sexta-feira, 7, logo após a veiculação da matéria, onde dois caminhoneiros reclamam da falta de planejamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), da cidade de Pimenteiras do Oeste, na construção de quebra-molas, leia (AQUI), no anel viário, no qual, segundo eles, tiveram seus caminhões quebrados por causa do redutor de velocidade estar fora dos padrões, o prefeito Olvindo Luiz Donde (PDT), rebateu as críticas.

Vino, como é conhecido, foi para a rodovia e conversou com alguns caminhoneiros que trafegavam pelo local e nenhum deles reclamou dos redutores, ao contrário, teceram elogios e relataram que os quebra-molas é de suma importância, pois ao longo do anel viário há muitas casas e pessoas que atravessaram a pista e os quebra-molas evitam que acidentes possam acontecer naquela região.

