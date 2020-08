Um rapaz de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado, 8, após arrombar pela segunda vez o apartamento de uma mulher, no qual tem uma dívida com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 30 anos, chamou a PM e contou que pela segunda vez um rapaz, no qual negociou com ele uma Pajero TR4 – e devido ter ficado R$ 160,00 pendente de uma parcela do negócio para acertar depois, ele arrombou seu apartamento e furtou alguns de seus pertences.

Contudo, ela confirma que tem uma parcela de R$ 600,00 para pagar, está com o dinheiro, mas ele não tem paciência de esperar e na noite sábado, 8, ao chegar em sua casa notou que a porta tinha sido arrombada e deu por falta de um par de tênis da marca Fila e uma caixa de som da marca Frahm.

Porém, quem entrou na sua residência deixou para trás um boné, no qual ela reconheceu ser do rapaz que ela negociou o carro.

Com isso, a polícia foi até a casa do suspeito que confessou ser ele autor do fato, e na casa foi localizado os pertences furtados.

Diante dois fatos, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil para que o caso seja solucionado.