Pelo menos 37 trabalhadores do ramo financeiro em Rondônia foram contaminados pelo novo coronavírus nos últimos 17 dias.

É o que mostra o mais recente levantamento do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO), concluído terça-feira, 04 de agosto.

Agora já são 139 trabalhadores, entre bancários, cooperativários e terceirizados, que testaram positivo para covid-19 em todo o Estado desde o início da pandemia, confirmando 37 novos casos em comparação ao último levantamento da entidade sindical do dia 15 de julho de 2020, que apresentava 102 contaminados.

Vale destacar que, desta vez, o levantamento finalmente conta com números de trabalhadores infectados no sistema de cooperativas de crédito Credisis, que não vinham sendo fornecidos até então. No entanto, o Sindicato ainda não possui os números da Crediari (Credisis) e do sistema Sicoob Fronteiras, mas continua cobrando as informações destas cooperativas.

Estes são os números que chegam ao conhecimento do Sindicato, portanto, são números que podem não retratar com exatidão o quadro real de contaminação no ramo financeiro rondoniense, justamente por conta da subnotificação ou pela postura das instituições financeiras em não informar os casos à entidade representativa dos bancários e cooperativários no Estado.

“Voltamos a pedir aos funcionários que usem os Equipamentos de Proteção Individual no local de trabalho, como máscaras, álcool em gel e viseiras, pois temos constatado um grande número de bancários, por exemplo, que não está usando as máscaras durante o expediente nas agências. Os trabalhadores precisam entender a importância do uso da máscara, pois é uma forma de minimizar o risco de contágio por este vírus que que já matou quase 100 mil brasileiros”, alerta José Pinheiro, presidente do Sindicato.

Veja como estão os casos em cada instituição financeira, até 4 de agosto:

BANCO DO BRASIL – 39 casos confirmados

4 na agência Nações Unidas

4 no Escritório de Negócios

2 na agência Estilo

1 na agência Dutra

1 na agência Jatuarana

1 na agência Calama

2 no Seret

6 em Ariquemes

2 em Ouro Preto do Oeste

1 em São Miguel do Guaporé

1 em Alta Floresta

1 vigilante na agência de Rolim de Moura

1 em Presidente Médici

4 em Ji-Paraná

1 em Jarú

6 em Cabixi

1 em Machadinho do Oeste

CAIXA – 28 casos confirmados

14 na agência Madeira-Mamoré, sendo 4 terceirizados

1 na Superintendência Regional

1 na agência do Porto Velho Shopping

1 na agência Jatuarana

2 terceirizados

1 na Justiça Federal

1 na agência Nações Unidas

3 em Ariquemes (sendo uma zeladora)

1 vigilantes na agência de Rolim de Moura

1 em Ji-Paraná

1 em Cacoal

1 em Ouro Preto do Oeste

BANCO DA AMAZÔNIA – 7 casos confirmados

1 no Jurídico

1 na agência Sete de Setembro

5 na Central de Crédito

SANTANDER – 9 casos confirmados

4 na agência da avenida Sete de Setembro

4 na agência da avenida José de Alencar

1 em Vilhena

ITAÚ – 3 casos confirmados

2 na agência Centro, em Porto Velho

1 em Vilhena.

BRADESCO – 14 casos confirmados

1 na agência Urbana (rodoviária)

2 na agência Prudente de Morais

4 na agência Pinheiro Machado

1 em Jaru

2 em Itapuã do Oeste

1 em Pimenta Bueno

1 dirigente sindical

2 em Vilhena

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Sicoob – 23 casos confirmados

6 na Central Sicoob

3 na CrediJurd

2 no Sicoob Amazônia

4 na Credisul

6 no Sicoob Centro

2 na Sicoob Credisul de Vilhena

Credisis – 16 casos confirmados

13 na Jicredi em Ji-Paraná

1 na Central Credi em Ji-Paraná

1 na Jicredi em Seringueiras

1 na Jicredi em Vale do Paraíso