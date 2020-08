Estudantes da rede pública estadual de Manaus, no Amazonas, retornam às aulas presenciais nesta segunda-feira (10). Os 110 mis alunos do ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) retomam as atividades um mês depois da rede particular.

No interior do Estado as aulas continuam sendo transmitidas pela televisão e ainda não há uma data para o retorno presencial.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a volta às aulas será gradual e prevalece o ensino híbrido, apenas 50% dos alunos estarão presentes em sala.

Para entrar na escola, é obrigatório o uso da máscara cobrindo a boca e o nariz. Os alunos também deverão seguir normas rígidas de higiene como lavar as mãos e o uso de álcool em gel é obrigatório. A temperatura também será aferida. Na sala de aula, as carteiras foram sinalizadas com a distância mínima de 1,5 m.