A casa de dois irmãos que são policiais penais, sendo um em Vilhena e outro em Colorado do Oeste, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira, 10, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas percebeu que a porta de Blindex do piso superior do imóvel estava danificada e desconfiou que o dano poderia ter sido causado por disparo de arma de fogo.

Com isso, chamou a Polícia Militar, que de imediato mandou uma guarnição ao local, que constatou que foram efetuados pelo menos seis disparos contra a porta. No local foi encontrado fragmentos de munição calibre 38.

A vítima cantou que ela trabalha na Colônia Penal de Vilhena e seu irmão no presídio de Colorado do Oeste.

A Polícia Técnico Científica (Politec) foi ao local para realizar os trabalhamos de praxe.

Vale ressaltar que na noite de domingo, 9, o policial penal André Borges Mendes, de 36 anos, foi morto com três tiros pelas costas no pátio do posto Cavalo Branco, no centro de Vilhena. Leia (AQUI).

A Polícia Civil já investiga mais esse ataque contra policiais penais em Vilhena.