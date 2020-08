A diarista M.S.N., 34 anos, e sua filha E.A.S.N., 02 anos, foram vítimas de um atropelamento no início da noite de domingo 09, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, Jardim América em Vilhena.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), a mãe e a criança estava transitando pela avenida quando foram atingidas por um veículo Gol branco. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro, porém com o impacto a placa do veículo caiu no local. Mãe e filha foram socorridas e levadas ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A partir da placa deixada a polícia localizou o endereço do proprietário. Ao chegar no local, encontrou a residência fechada com cadeado e o veículo estacionado na garagem, porém o homem não foi localizado.

Diante dos fatos, um registro foi realizado junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp).