A Policial Civil Leilane Farias que também é influencer digital com mais de 140 mil seguidores no Instagram está realizando doação de livros para jovens que sonham em passar nos concursos públicos.

A influencer que atua em Porto Velho já vem fazendo essas doações há cerca de um ano e tem comovido muitas pessoas nas redes sociais.

Leilane conta que decidiu doar livros porque se sente infinitamente grata aos estudos em sua vida. A jovem policial diz que a leitura mudou sua vida, por isso tenta passar a influenciar jovens a adquirir hábitos de leitura.

A ação de Leilane Farias tem chamado a atenção de magistrados, advogados, membros do Ministério Público e de autoridades policiais para a promoção de doação de livros e materiais de áudio e vídeo que ajudam as pessoas que recebem as doações com o objetivo de ingressarem nos concursos públicos.

“É de fundamental importância a participação de todos os agentes públicos nessa campanha, pois somente a educação pode propiciar uma melhor qualidade de vida. Fui mãe jovem e somente através dos estudos pude mudar de vida, não importa a sua idade, pois nunca é tarde para começar a estudar. Lute pelos seus sonhos que, certamente, uma hora vai ser realizado”, garante a policial Leilane Farias.