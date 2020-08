Uma carreta que se envolveu em colisão com outros dois caminhões acabou tombando, por volta das 17h00 de domingo, 9, na BR-163 – próximo ao Camping Clube (sentido Itaúba) e o carreteiro, Celso Dellani, de 40 anos, que é vilhenense morreu no local.

A carreta começou a pegar fogo e atingiu uma mata às margens da rodovia. Uma parte do bitrem parou na pista e os bombeiros trabalharam por mais de uma hora combatendo as chamas. A carreta transportava milho.

De acordo com o boletim de ocorrência, carreta que tombou teria atingido o eixo traseiro de um semi reboque de uma outra carreta. Um Fiat Palio também se envolveu no acidente e acabou saindo da rodovia. Os demais motoristas não se feriram. A cabine, o cavalo mecânico (marca não confirmada) e parte dos vagões ficaram completamente destruídos. A carreta tem placas do Paraná.

O tráfego ficou interrompido, nos dois sentidos da via, por mais de 4 horas até os bombeiros acabarem com as chamas, a pericia da Politec concluir os procedimentos e a carreta ser removida pelo guincho.

Houve longas filas de veículos, carretas e caminhões parados nos dois sentidos da 163. Uma opção que diversos motoristas optaram foi pegar ‘desvio’ em uma estrada vicinal, que tem muita poeira, até chegar na MT-429 (Sinop-Cláudia) e novamente entrar na 163 para seguir viagem.