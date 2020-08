Vice-presidente da Comissão de Esporte, Cultura e Lazer da Assembleia Legislativa, o deputado Cirone Deiró participou, por vídeo conferência, do 1° Fórum de Desporto Escolar de Rondônia realizado nos dias 06 e 07 de agosto, pela Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO).

A conferência teve como tema a institucionalização e estrutura do esporte escolar no Brasil e a participação do profissional de educação física no processo de desenvolvimento do esporte escolar em Rondônia no período pós pandemia. O evento colocou em destaque o papel da escola na iniciação esportiva e a importância dessa iniciação ocorrer já nas primeiras séries escolares.

O evento contou também com a participação do presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) Antônio Hora Filho, do gerente de educação física, esporte e cultura escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) Ítalo Aguiar, além do anfitrião e presidente da Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) professor Antônio Marques Nunes. Professores da área de educação física e acadêmicos esportistas integraram a plateia que interagiu com todos os palestrantes do evento.

No segundo dia, a conferência teve a presença do professor e presidente da Autarquia Municipal de Esporte de Cacoal Weliton Nunes, do professor e representante do Conselho Regional de Educação Física (CREF8) Imanuel do Prado Ferreira, da atleta da modalidade de Judô e presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) Dhieisi Herbert, e ainda da atleta da modalidade de voleibol e Coordenadora Voluntária da Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) Angelina Araújo, do além do atleta José Marco Nóbrega Ferreira de Melo, medalhista olímpico da modalidade de vôlei de praia – Sidney 2000, sediados pela Austrália.

Na avaliação do deputado Cirone Deiró, a realização do 1° Fórum de Desporto Escolar de Rondônia pela Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) coloca o Estado de Rondônia em posição de destaque junto a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

“Temos uma honrosa história no esporte escolar rondoniense, construída pelo pioneirismo dos nossos professores de educação física. A partir da atuação da Federação de Esporte Escolar de Rondônia a prática esportiva nas escolas rondonienses ganha ainda mais relevância. Na Assembleia Legislativa estarei sempre à disposição para atender todas as demandas que tenham por finalidade fortalecer a iniciação esportiva dos nossos estudantes”, afirmou.

Durante o evento, o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) Antônio Hora Filho fez uma breve apresentação da atuação da CBDE e da relevância das federações estaduais para a participação dos estudantes em eventos nacionais e até internacionais.

“Rondônia tem sido uma boa referência em relação a prática esportiva nas escolas. Sempre podemos e devemos buscar esse aprimoramento, hoje, com a realização dessa importante conferência estamos tendo a oportunidade de contribuir com mais esse passo em direção ao fortalecimento da política de esporte escolar”, assinalou o presidente.

O presidente da FEERO professor Antônio Marques Nunes, destacou ainda o apoio e a parceria do deputado Cirone Deiró para a realização dos eventos relacionados ao esporte escolar. Nunes disse que a federação tinha um amplo e extenso calendário de atividades para ser executado durante o ano de 2020, mas que em razão da pandemia todos os eventos foram adiados.

“A exemplo de outras áreas, a suspensão de todas as atividades escolares, nos obrigou a rever nosso calendário de atividades. Agora, é focar no ano de 2021, quando acreditamos que poderemos retomar, se não todas as modalidades esportivas, pelo menos algumas daquelas que não exigem contato físico”, informou o professor.