Acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na noite desta terça-feira, 11, no cruzamento da Avenida Jô Sato (BR-174) com a Avenida Dedimnes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, a condutora da moto Bros, seguia pela Avenida Jô Sato, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Dedimes Cechinel, encostou a sua direita, e em seguida teria entrado a esquerda, sentido Bairro Barão do Melgaço II, neste momento houve a colisão com a condutora da moto Biz que trafegava no mesmo sentido.

No choque, a condutora da moto Bros e uma criança que estava como passageira sofreram escoriações.

A condutora da Biz e uma garota que estava na garupa sofreram ferimentos. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital Regional.