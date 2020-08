Em vídeo postado no Facebook, o Sindicado dos Agentes Penitenciários de Rondônia (Singeperon) confirma que autor do assassinato do policial penal André Borges Mendes, já foi identificado.

O crime ocorreu na noite do último domingo, 9, no pátio de um posto de combustível, no centro de Vilhena.

Na ocasião, André foi executado a tiros e duas pessoas ficaram feridas por um homem que chegou de bicicleta efetuou os disparos e fugiu. Relembre (AQUI).

O delegado Núbio Lopes de Oliveira, está à frente das investigações. Informação extraoficial dá conta que um suspeito teria sido preso em Cabixi.

