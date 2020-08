O cantor vilhenense Rayan Ferraz agora residente em Porto Velho lançou no último domingo 09, “Dia dos Pais”, um videoclipe homenageando seu pai.

No clipe, o sertanejo resume a história de vida de seu progenitor no período em que moravam no interior do Estado até a correria nos dias atuais na capital.

“A música ‘Pai’ eu já havia composto há uns quatro ou cinco anos, e sempre sonhava em grava-la até que Deus me abençoou realizando esse sonho. Durante a gravação do videoclipe confesso que não contive minhas lágrimas de tanta emoção, até porque hoje estamos distantes, eu na capital e ele em Vilhena”, contou o sertanejo.

Devido a pandemia, o cantor teve que cancelar sua agenda semanal, que era em torno de quatro shows em média. “Estou aproveitando esse tempo para aprimorar minhas composições, pois estarei lançando outros trabalhos”.

>>>Confira o clipe:

