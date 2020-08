O Estado de Rondônia já registrou mais de 40 mil casos de pacientes diagnosticados com a Covid-19. O crescimento do número de pessoas infectadas atingiu também as comunidades indígenas. Essa realidade comprometeu os serviços rotineiros de assistência médica aos povos indígenas de Rondônia.

Em Cacoal, o atendimento à saúde da população indígena é realizado pela Casa de Saúde Indígena (Casai) que atende mais de 2,6 mil indígenas, de nove diferentes etnias, distribuídas em aldeias localizadas em sete municípios da região central do Estado. Com apenas 29 leitos a Casai precisou ampliar sua estrutura para prestar assistência médica aos indígenas contaminados com a Covid-19.

A necessidade de um novo espaço para atendimento exclusivo aos pacientes indígenas diagnosticados com o novo Coronavírus foi apresentado ao deputado Cirone Deiró (PODE) pela coordenadora do Distrito Sanitário Especial (DSEI) Solange Pereira Vieira Tavares, que solicitou apoio para a disponibilização de um prédio com a estrutura adequada para atender os indígenas em tratamento da doença.

Desde que tomou conhecimento do problema o deputado assumiu o compromisso de trabalhar junto ao governador Marcos Rocha para colocar a disposição uma estrutura exclusiva para assegurar o atendimento aos pacientes indígenas em tratamento.

De acordo com a coordenadora Solange Pereira, dentro da medida do possível, todas práticas foram adotadas para manter o isolamento nas aldeias como forma de impedir o contágio dos indígenas pela Covid-19, mesmo assim, nos últimos meses, começaram a surgir os primeiros casos confirmados de indígenas com a doença. “Essa situação nos preocupou, pela falta de leitos na atual estrutura da Casai, e pela necessidade de isolamento desses pacientes dos demais que estão em tratamento de outras patologias”, explicou.

O deputado Cirone Deiró e a equipe do governador Marcos Rocha encontraram a solução colocando à disposição da coordenadora do Distrito Sanitário Especial (DSEI), o prédio do Credpad que foi destinado para funcionar como uma extensão dos serviços da Casa de Saúde Indígena de Cacoal. No local funcionará o atendimento exclusivamente aos indígenas diagnosticados e em tratamento da Covid. “Todas as medidas de prevenção e tratamento que estão sendo adotadas na rede pública de saúde, também deverão ser adotadas nessa unidade que atenderá os povos indígenas de Cacoal e região”, afirmou o parlamentar.

Em nome do coordenador da Superintendente de Políticas Sobre Drogas do Governo de Rondônia (Sepoad) Luiz Gustavo, o deputado Cirone Deiró agradeceu toda a equipe do governador Marcos Rocha pelo esforço demonstrado em melhorar as condições de atendimento aos indígenas do município de Cacoal e região central do estado.

“Cacoal tem uma relação de respeito e harmonia com os povos indígenas. Particularmente, tenho grande zelo pela história de toda população indígena, meu mandato sempre estará a serviço do pioneirismo e do bem estar dos povos indígenas”, finalizou.