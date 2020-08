O posto de saúde “Tiradentes”, localizado no distrito de Estrela, área rural do município de Cabixi, foi descredenciado pelo Ministério da Saúde (MS). Na prática, significa que essa unidade básica não receberá mais recursos federais para seu atendimento.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), José Antônio da Silva.

De acordo com ele, o posto de saúde estava sem atendimento médico há 1 ano e 9 meses. Ele informou que o CMS alertou à administração municipal, em setembro de 2019, sobre a falta do profissional de saúde e esta, por sua vez, alegou que nenhum médico queria trabalhar nessa localidade.

“Aconselhamos ao prefeito e vereadores em reunião de CMS para que a Drª Tania, que trabalha no postinho do Planalto, para que cumprisse também plantão no Estrela. E fazia atendimentos itinerantes nos distritos. O prefeito nada fez até o momento e ouve o descredenciamento”, disse Silva.

Com o descredenciamento, a unidade de saúde será administrada apenas com recursos do município e não terá mais verbas do Ministério da Saúde.

“O CMS, através das caixinhas de sugestões daquele postinho, fez documentos avisando à administração municipal, mas foram ignoradas todas as reclamações dos populares. Agora não sei se o município poderá tocar a unidade de saúde sem a contrapartida da União, já que o município tem obrigação legal de investir na área 15% da arrecadação e hoje investe 26%”, observa.

Silva explicou, ainda, que o posto de saúde do São Francisco estava com agendamento de 14 a 20 dias de espera pra consulta medica. E o postinho “Bom Samaritano”, do Planalto, tem uma medica exclusiva para aquela localidade que atende, no máximo, 20% da população.