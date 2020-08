A prof.ª Heloísa Portela mestre em nutrição e saúde coordenadora do curso de nutrição da Unesc em Cacoal, teve artigo publicado na revista científica internacional “Nutrición Hospitaliaria” de Madrid/Espanha.

O artigo trata dos benefícios do extrato aquoso do Abajeru na adiposidade, impedindo o armazenamento de gordura e melhora da homeostase glicêmica e está disponível no link:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32686442/.

Na última segunda-feira 11, festejou aniversário o profº Ronald Campos diretor executivo da Unesc Rondônia – Unidades Cacoal/Vilhena/Porto Velho.

A maior loja de decoração e móveis no Estado de Rondônia, Casa & Decoração em Cacoal está com até 50% ou se preferir 10% de desconto em até 6x no cartão em todos os produtos que oferece de alta qualidade e marcas famosas para qualquer tipo de ambiente. Na foto o sócio-proprietário Otávio Foli.

Em Cacoal, o renomado Grupocal Construções e Incorporações prepara lançamento de mais um grandioso projeto imobiliário Parque dos Ipês Residencial em local muito valorizado no município.

Amanhã, dia 14, o diretor administrativo Tiago Zandoná da renomada cooperativa Sicoob Fronteiras, festeja aniversário ao lado da esposa Kelly Chrystina e do lindo filho Bernardo.