O médico Luís Alberto Valdez, de 67 anos, que morreu na manhã da última terça-feira, 11, vítima da covid-19, na cidade de Cuiabá, teve seu corpo cremado e as cinzas trazidas pela família para ser sepultado em Vilhena.

De acordo com informações da família repassadas a redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 13, o cortejo fúnebre das cinzas terá início as 10h00 de domingo, 16, sairá de frente do Hospital Bom Jesus e passará em frente ao Hospital Regional – seguindo até ao cemitério Cristo Rei.

Porém, a cerimonia de sepultamento será restrita a família devido não poder haver aglomeração por causa da pandemia.