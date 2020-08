O ex-prefeito Deocleciano Ferreira Filho (PP), fez uso do espaço destinado aos comentários no site Extra de Rondônia para reafirma e esclarecer informações da matéria publicada nesta quarta-feira, 12, com o título “Ex-prefeito que teve gestão conturbada tenta voltar ao poder em Corumbiara”.

A reportagem relatou o afastamento do cargo por nepotismo determinado pela Justiça e a acusação de “esquema” para compra de votos no início do mandato de Deocleciano, que administrou esse município no período de 2013 a 2016 (leia mais AQUI).

Apenas cinco simpatizantes defenderam o ex-prefeito através de comentários no mesmo espaço.

Contudo, em seu pronunciamento, o ex-mandatário municipal admitiu ter enfrentando problemas administrativos em sua gestão e diz que foi absolvido em todas as ações judiciais

“De fato, tive alguns desses problemas aí relatados; referente ao processo de cassação ao meu mandato fui absolvido em todas as instâncias porque não cometi nenhum erro. Quanto a empregar parente, não tenho nem um parente em Corumbiara. Fui absolvido em todos os processos”, esclareceu.

Sobre o pleito eleitoral, no qual se intitula pré-candidato, afirmou que é “ficha limpa” e que será julgado pelo povo desse município.