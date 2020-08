A.C.S., 20 anos, e T.G.M.A., 19 anos, foram flagrados por uma guarnição repassando drogas na noite de terça-feira 11, no Jardim Primavera em Vilhena.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um ciclista se aproximar de um veículo Gol de cor Bege e pegar um involucro enrolado em papel branco.

Ao abordar os suspeitos a polícia localizou no bolso do ciclista uma substância aparentando ser maconha, já com o motorista do carro foi encontrado cerca de três gramas da mesma substância.

O ciclista informou que a droga era para consumo próprio, já o condutor do carro relatou a polícia que não estava comercializando e que possuía em casa a mesma quantia da substância. Na residência de A.C.S. foi encontrado o involucro de 1,9 gramas escondidas no compartimento da geladeira.

Diante dos fatos, um registro foi realizado junto a Unidade Integrada de Segurança Pública em Vilhena (Unisp) e os jovens foram entregues ao delegado de plantão.