Três professores da unidade da Unesc em Vilhena foram convidados e já integram o recém-criado Instituto Rondoniense de Direito Civil (IRDCivil), na qualidade de membros fundadores. O Instituto, que é o primeiro em Rondônia, preencherá importante lacuna na relação do profissional do direito com a sociedade civil organizada.

O foco do IRDCivil está na realização de eventos, pesquisas, estudos e divulgação de obras doutrinárias próprias ou de terceiros, relacionados ao direito civil, destinados ao profissional da área no Estado. O critério de escolha dos membros se deu pela docência e envolvimento com a pesquisa acadêmica na área de direito civil.

Os docentes da Unesc de Vilhena Vinicius de Medeiros Marçal, Vitor de Medeiros Marçal e Rafaela Geiciani Messias, todos mestres em direito, já fazem parte do quadro e devem estar ligados diretamente ao núcleo do IRDCivil que será criado em Vilhena, sob a coordenação do professor mestre Vitor Marçal, que também é coordenador do curso de direito da Unesc.

Segundo o coordenador do IRDCivil em Vilhena, todos os docentes que atuam na área de direito civil na Unesc foram contatados pelo presidente do Instituto Eduardo Diniz, que falou da proposta do Instituto. “O debate acadêmico sempre deve ser fomentado, estimulado e valorizado. Temos professores e profissionais muito competentes, dedicados e estudiosos em Rondônia, especialmente na região de Vilhena. Certamente, com o IRDCivil, nossa região se tornará referência nessa área”, completou Vitor Marçal.

O curso de direito da Unesc vem se destacando pelo desempenho do corpo docente e pela capacidade criativa na elaboração e participação em pesquisas e eventos científicos. Como reflexo, acadêmicos vem conquistando as primeiras colocações em importantes estágios de órgãos da justiça de Rondônia e do Mato Grosso. Recentemente, duas acadêmicas de direito foram escolhidas dentro de uma seleção nacional para compor um grupo de pesquisa na Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, dando ainda mais visibilidade e credibilidade ao curso da Unesc de Vilhena.