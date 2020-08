O vilhenense Evandro Padovani, titular da secretaria estadual de Agricultura de Rondônia (Seagri), protagonizou uma cena lamentável ao invadir uma emissora de rádio e tentar agredir o radialista Roni Freitas, na manhã desta quinta-feira, no município de Jaru, distante 291 km da capital, Porto Velho.

Vídeos enviados à redação do Extra de Rondônia monstram a discussão entre Padovani e Freitas, dentro da Rádio Plan FM 94.9, por um direito de resposta.

Na última terça-feira, 11, Freitas, que já morou em Colorado do Oeste, em programa ao vivo, criticou a gestão de Padovani (que está à frente da pasta há 7 anos) pela falta de apoio ao setor produtivo de leite que – segundo o comunicador – está em decadência.

“Padovani não pode mais continuar no cargo. Não há crescimento do setor em todos esses anos. Nossa psicultura vai mal, que foram acabados pelo Confúcio e do Padovani. Ele acabou com psicultura em Rondônia. Padovani invadiu o estúdio e tentou me agredir, me ofendeu, xingou, estava com o veículo oficial”, disse Freitas à reportagem do Extra de Rondônia.

No vídeo, Padovani exige seu direito de resposta para tentar esclarecer as críticas. “Você me atacou e estou aqui para você me fazer a pergunta. Quero meu direito de resposta. Vou mover processo contra você por calúnia”, disse o titular da Seagri.

Os ânimos entre ambos só se acalmaram com a chegada da Polícia Militar na emissora.

>>> VEJA OS VÍDEOS ABAIXO:

