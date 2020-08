A.S., de 56 anos, foi preso na linha 140, área rural de Vilhena, manhã de quinta-feira, 13, durante a operação Hórus – da Polícia Militar.

Conforme boletim de ocorrência, militares faziam patrulhamento pela região da fazenda Vilhena, local de muitos conflitos armados e invasões de terras, quando no mapeamento da área foi localizado uma caminhonete Chevrolet D-20 com placa de Cacoal, aparentado ter sido abandonada as pressas por algum morador do local.

Em revista no veículo foi encontrado um recibo em nome de A.S. Numa casa próxima foi localizada uma espingarda calibre 22, um revólver de fabricação caseira calibre 22, 4 munições calibre 36 sendo três intactas e uma deflagrada e 13 munições calibre 22.

Contudo, em abordagem a um carro VW Gol – um homem se identificou como A.S., e confirmou que era do da caminhonete D-20 e do sítio onde das armas foram encontradas.

Diante dos fatos, A., recebeu voz de prisão por Porte ilegal de arma de fogo e foi levada para a Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão para providências cabíveis.