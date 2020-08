A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta sexta-feira (14) um acordo com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) para suporte logístico a clubes, árbitros e funcionários no Novo Basquete Brasil (NBB), que é o campeonato masculino da modalidade, e na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), torneio nacional sub-22.

O apoio, fechado na quinta-feira (13), tem validade de quatro temporadas e será reavaliado anualmente. Segundo comunicado divulgado pela Liga, o acordo contempla viagens áreas e hospedagem de times visitantes que atuem fora de seus estados ou acima de 500 quilômetros dentro da mesma região. “Sempre tínhamos o objetivo de poder reduzir ao máximo, do orçamento dos times, os custos de logística. O apoio do CBC concretiza a realização desse sonho e dá aos clubes totais condições para continuarmos com o NBB forte e uma LDB ainda mais sólida no desenvolvimento dos jovens atletas”, declarou o presidente da LNB, Nilo Guimarães.

A Liga Nacional informou à Agência Brasil que o valor total a ser empenhado no acordo ainda é levantado. Os recursos do CBC são provenientes das loterias da Caixa Econômica Federal. A lei 12.395, de 2011, que modificou a Lei Pelé (9.615/98), incluiu o Comitê como beneficiário de 0,5% dessa arrecadação.

A temporada 2020/2021 do NBB tem início marcado para 14 de novembro. A previsão é de uma competição com duração cerca de 20% menor, como dito pelo presidente da Unifacisa, Diego Gadelha, em entrevista à Agência Brasil. O prazo para negociação do direito associativo das equipes interessadas em disputar o campeonato termina nesta sexta-feira. Já a oficialização da participação pode ser feita até o dia 30 de agosto.

Liga e Comitê já tinham uma parceria de três anos para realização da LDB. Mais da metade dos atletas que disputou a última temporada do NBB, finalizada precocemente devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), passou pelo torneio sub-22, segundo os organizadores. Uma novidade é que, para 2020/2021, as equipes do Novo Basquete Brasil devem ser representadas também na Liga de Desenvolvimento.