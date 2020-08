Inicialmente, Diego Muraite, o dono do lavador, tinha sido enquadrado como testemunha no caso e afirmava aos policiais militares que dentro de seu estabelecimento teria ocorrido uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), e a vítima foi morta porque teria reagido a ação criminosa.

“Na investigação nós retornamos ao lavador, chamamos o Diego (que até então era testemunha) e a todo momento ele negou os fatos. Porém, imediatamente apreendemos as imagens do circuito interno de câmera do lava-rápido e de câmeras vizinhas”, revela o delegado Leandro Balensiefer.

“O que aconteceu foi que essa vítima de homicídio era dona de um posto de combustível de Ouro Preto (RO), e Diego (o mandante do crime) comprava gasolina desse posto e revendia o combustível em Ariquemes abaixo do preço da própria compra. Quando ele comprava a gasolina do empresário, o dono do lava-jato o pagava com cheques falsos”, explica o delegado.