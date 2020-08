Na tarde da quinta-feira, 13, policiais militares da Radiopatrulha (RP) e do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) realizaram a prisão em flagrante de um homem que havia praticado o roubo de uma motocicleta Honda Bros minutos antes de ser capturado pelos militares e recuperaram o veículo. Junto do suspeito também apreenderam a arma de fogo usada para cometer o crime.

As guarnições da RP e do PATAMO foram informadas do roubo a uma moto Honda Bros e, minutos depois, após denúncia anônima obtiveram a informação de que uma motocicleta semelhante, bem como o condutor com as mesmas características do homem que havia praticado o roubo estavam escondidos em uma casa.

Imediatamente os militares foram ao local, realizaram um cerco à residência e avistaram o indivíduo. Foi dada voz de parada, mas o suspeito T. V. A. S., de 21 anos, tentou fugir pelo telhado acessando também os telhados das casas vizinhas até sofrer uma queda e ser capturado pelos Policiais Militares.

Em revista à residência, foram localizados a motocicleta roubada que estava escondida dentro de um quarto com a chave na ignição, uma jaqueta e um celular pertencentes ao suspeito, que confirmou cometer o crime, que utilizou uma arma de fogo e estava guardada com A. K. S. A., de 23 anos. Os militares foram até o endereço e localizaram o revólver utilizado pelo suspeito.

A vítima, proprietária da motocicleta, reconheceu o agente do roubo e arma de fogo utilizada através de fotografia. Também é de conhecimento das guarnições que T. V. A. S. é um dos principais suspeitos de ser o autor de diversos roubos de mesma natureza na cidade.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com os objetos apreendidos.