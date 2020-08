No domingo 16, a partir das 16h, o professor André Costa comanda um verdadeiro aulão de química. Este será o primeiro, de uma série de aulões promovidos pelo Colégio Unesc, em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De uma forma descontraída e através da plataforma Google Meet, todos os inscritos no Enem vão poder participar da aula, exclusivamente preparada pelo docente de química do Colégio Unesc.

De acordo com o professor André Costa, ele dará dicas valiosas para os estudantes “enfrentarem a química no Enem”. “Eu preparei um conteúdo bem amplo, com muito do que já caiu nos exames passados e também trazendo um pouco do conteúdo que eu acredito que pode cair no Enem 2020”, destacou.

Além deste primeiro aulão de química, o Colégio Unesc já agendou também os aulões de biologia para o dia 23, com o professor Jean Lucas, e também o aulão de inglês, com a teacher Letícia Oliveira, para o dia 30 de agosto.

Conforme explica a diretora do Colégio Unesc Marla Mendes, os aulões são gratuitos e o acesso para a aula pode ser feita através do link http://meet.google.com/kov-ashw-ogg no momento da aula.

“Nós entramos em contato com os diretores das escolas públicas de Cacoal, fazendo o convite para que os alunos participem conosco destes aulões. São aulas dinâmicas, preparadas exclusivamente pelos professores do Colégio Unesc, e que tem o objetivo de contribuir com todos aqueles que vão prestar o Enem neste ano”, destacou a diretora do Colégio Unesc.