P.L.S., de 44 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite de sábado, 15, após furtar a moto de sua ex-mulher e trocar por drogas, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima de 48 anos, chamou a polícia e contou que seu ex-marido P., pegou sua moto Honda Biz 100 ES, de cor vermelha sem o seu consentimento e desapareceu.

Contudo, ficou sabendo que o ex-amásio estava numa chácara da família, porém, sem o veículo. Com isso, foi com a guarnição até ao local e lá encontrou o ex, que contou à polícia que havia trocado a moto por drogas numa “boca de fumo” Na Rua 8210, no Bairro Barão do Melgaço II.

Os militares foram ao local indicado por P., que disse ser usuário de crack e lá os PMs encontraram a motoneta.

Em contato com o morador da casa, identificado pelas iniciais J.C.B., de 25 anos, limitou-se apenas em dizer à polícia que uma pessoa do sexo masculino havia deixado a moto na residência.

P., disse que negociou a moto por R$ 1.700,00 – pegou R$ 300 em pedras de crack e o restante em dinheiro.

No imóvel a PM encontrou certa quantia de entorpecente escondida num recipiente de porcelana.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao delegado de plantão.