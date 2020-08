O pedreiro D.D.D., 30 anos, foi detido pela polícia após colidir com sua motocicleta na traseira de um veículo parado na tarde de domingo 16, na Avenida Dedimes Cechinel em Vilhena.

De acordo com o Boletim de ocorrências (B.O), J.D.S, 53 anos, condutor do Argo estava estacionado na Avenida Perimetral aguardando um passageiro quando sentiu uma batida forte na traseira do veículo. Com impacto, o vidro quebrou e o carro andou por alguns metros.

Ao ser questionado pela guarnição, D.D.D. informou que havia ingerido bebidas alcoólicas no período da tarde e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Devido as escoriações, o motociclista teve que ser encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Diante dos fatos, foi realizado um registro junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e o motociclista responderá pelo crime de embriaguez na direção.