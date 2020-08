Na noite do último sábado, 15, a Polícia Militar (PM) conduziu 23 pessoas que descumpriam decreto municipal ao participarem de uma festa em uma chácara em Vilhena.

Após denúncias realizadas via 190, as guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) realizaram deslocamento até a área rural de Vilhena para averiguar a denúncia de uma festa com menores de idade, som alto e aglomeração de pessoas.

No local, os militares constataram que havia consumo bebidas alcoólicas e Narguilé e que 14 pessoas maiores de idade e 9 menores de idade, estavam em descumprimento ao decreto municipal nº 49.373 de 22 de maio de 2020 que visa inibir a propagação do Coronavírus.

No evento, os adultos estavam fornecendo bebidas alcoólicas para os menores de idade, fatos constatados por meio de testes de etilômetros; além disso, disponibilizaram aparelhos de Narguilé.

Ao todo foram conduzidas para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) 23 pessoas por descumprimento do decreto, bem como os maiores de idade por corrupção de menores.

Também foram apresentadas 11 garrafas de bebidas alcoólicas destiladas, 5 apetrechos para o uso do Narguilé e uma caixa térmica.