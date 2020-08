Na noite de segunda-feira, 17, W.B.P., de 30 anos, foi levado ao hospital após se envolver num acidente provocado por um cachorro solto na rua, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) pela Polícia Militar, a vítima trafegava conduzindo uma motocicleta pela rua 718, no Bairro Bodanese, quando um cachorro atravessou a via, não dando tempo para que o motoqueiro desviasse, com isso, acabou batendo no animal.

No choque, o motociclista caiu e sofreu ferimentos sendo levado ao pronto-socorro do Hospital Regional. O cachorro, morreu no local.

A PM localizou a proprietária do animal, no qual disse que sua filha abriu o portão e num momento de descuido o cachorro saiu para rua.