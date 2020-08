Acidente envolvendo dois veículos aconteceu na tarde desta terça-feira, 18, no cruzamento da Avenida Celso Masutti com a Rua Ezequiel Cassim, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações de populares, o motorista que conduzia o veículo de Test drive de uma concessionária trafegava pela avenida quando no cruzamento o condutor do outro carro teria avançado a preferencial causando a colisão.

Apesar do forte impacto, houve apenas danos materiais.