A sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 18, na Câmara de Vilhena teve a participação de gestores representantes do Executivo para explicar, de forma breve, os pormenores da obra de saneamento básico em Vilhena.

A obra, avaliada em R$ 100 milhões, deve iniciar nos próximos meses.

Gustavo Fernandes, analista legislativo da Câmara dos Deputados e Sueli Magalhães, diretora do Departamento de Planejamento e Projetos do Saae de Vilhena, usaram a tribuna da Casa de Leis para explicar a importância da obra na implantação do sistema de esgotamento sanitário bem como a ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água.

Dentro do projeto da rede de água, a APJ-CIMA fará, nesta primeira etapa, a construção de dois grandes reservatórios, um no Setor Pioneiro e outro no Setor 20, que juntos terão capacidade de 3,5 milhões de litros.

Já no projeto de esgotamento, também em sua primeira etapa, acontece a construção de quatro Estações Elevatórias (EE) e uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), onde os efluentes domésticos serão tratados para se tornar água límpida, com capacidade de ser devolvida à natureza.

No meio da explanação do projeto, o vereador Carlos Suchi (Podemos) parabenizou a equipe do SAAE e o interesse dos parlamentares por tirar do papel a obra milionária, mas também criticou a postura dos gestores da prefeitura de Vilhena que quase perderam a verba federal após ser suspensa (leia mais AQUI e AQUI)

“Só uma observação: naquela época, por pouco essa verba para o saneamento básico foi perdida, por um triz, por conta da inércia do Executivo. Estou parabenizando que graças à equipe do SAAE e a força dos vereadores é que esse projeto está acontecendo”, disse o parlamentar.

Contudo, o presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV) discordou do seu colega de parlamento, e disse que a luta é de muitos anos, e, só após a eleição de Eduardo Japonês (PV) é que as obras começaram a sair do papel. “O município tem muitas demandas, as críticas são várias, mas temos que falar também das coisas boas”, analisou.