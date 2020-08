O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para aquisição de massa asfáltica em Cabixi.

“Quero agradecer ao governador Marcos Rocha por liberar o recurso solicitado. Com o investimento será feita a recuperação de várias vias urbanas. Tenho compromisso com Cabixi, carrego no peito e tenho orgulho de estar junto com toda população cabixiense e com o desenvolvimento do município”, disse o deputado.