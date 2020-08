O vereador Denilson Ramos se envolveu numa nova polêmica no município de Chupinguaia.

Conhecido por manifestar o que pensa sem temor de represálias, o parlamentar divulgou um áudio num grupo de WhatsApp, nesta terça-feira, 18, comunicando encabeçar um abaixo-assinado propondo o fechamento do frigorífico Marfrig.

No áudio, o vereador revela que há aglomeração dentro frigorífico que recebe até 500 pessoas vindas de outros municípios

Reportagem publicada pelo Extra de Rondônia no final de julho revela o que o caso já é de conhecimento do Ministério Público e que o frigorífico seria foco de contágio da covid-19 (leia mais AQUI).

O vereador pede o apoio das autoridades municipais ao documento que será entregue aos responsáveis do frigorífico.

Vou fazer um documento com o nome de todos os vereadores, prefeita e gestores da saúde pública, solicitando o fechamento do frigorífico de Chupinguaia

“Quero o apoio de todos vocês, autoridades que estão no grupo. Tenho recebido várias reclamações de pessoas que trabalham lá porque estão com medo, prejudicando o andamento das atividades. As pessoas não estão produzindo como deveriam de produzir. 500 pessoas entrando e saindo do nosso município. É questão de prevenção para melhoria da nossa saúde”, disse Denilson.

Contudo, no mesmo grupo de WhatsApp, a reação de funcionários e familiares foi rápida e questionaram ao vereador sobre a tardia solução para o problema.

“Meu Deus, tá doido. Preciso trabalhar, gente. As pessoas vão morrer de fome agora? Logo no começou deveria ter evitado, agora já é tarde. Os trabalhadores têm que se manter, têm aluguel, pagar energia, comer. E agora, fechando o frigorífico as pessoas vão ficar sem emprego?”, disse uma.

Outra pessoa questionou se o parlamentar tem dinheiro suficiente para manter os desempregados enquanto o frigorífico esteja interditado.

“Então, o nobre vereador vai tratar das pessoas que irão ficar desempregadas? O fechamento deveria ter ocorrido no início, como eu falei na época. Evitar a entrada e saída de gente. Pra mim, o senhor está muito equivocado. Fechar o frigorífico não vai resolver a situação. Você vai ter dinheiro para tratar dos desempregados? Inventa outra coisa, vereador. Vai cuidar de sua vida. Se fechar o frigorífico, é muita falta de respeito com as famílias dos trabalhadores. Eles precisam do salário para sobreviver”, desabafou.