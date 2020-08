O professor e ex-secretário municipal de educação, Adalto Abel Crist, é pré-candidato pelo Partido Progressista (PP) ao cargo de vereador em Corumbiara.

Crist possui 21 anos de atuação na educação, sendo 14 na docência municipal e sete na estadual. Adalto Crist trabalhou na Secretaria Municipal de Educação de Corumbiara (Semed) entre 2007 e 2011.

O educador começou a construiu sua carreira no magistério ao ingressar em 1999 na rede municipal de ensino como professor. Em 2001, foi aprovado em concurso público e assim efetivado. Formado em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) em 2006, Crist é pós-graduado em gestão escolar pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin (Facted) de Brasília (DF).

Enquanto secretário, o pré-candidato recebeu destaque nacional no congresso Educa Brasil, que o fez conquistar o prêmio “Palma de Ouro” em junho de 2010 na cidade de Balneário Camboriú (SC).

No período que ficou à frente da pasta de educação, o professor conseguiu ampliar o acesso ao transporte escolar para 100% dos estudantes, adquiriu diversos equipamentos eletrônicos para equipar as unidades educacionais, criou a fanfarra municipal, trabalhou na reformulação e aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores municipais em 2009, participou da elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) junto ao Ministério da Educação (MEC) em 2010, contribuiu para a primeira Conferência Municipal da Educação em parceria com a Undime/RO e Unir em 2010, além de conquistar a construção da nova sede da Semed em 2011.