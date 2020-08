Realmente não há como se compreender o que está ocorrendo neste Brasil, antes um país pacífico, onde grupos de pessoas, em nome de ideologias e religiões (que merecem respeito, todas, mas não os merecem os muitos xiitas que elas frequentam), condenam uma criança dez anos, como se criminosa fosse, por ela ter sido autorizada a abortar um feto, resultado de abusos sexuais que a menina sofria desde os seis anos de idade.

Ou seja, os psicopatas sociais, em nome das suas crenças e loucuras ideológicas, ignoram a tragédia pessoal vivida por uma criança, estuprada, aviltada, destruída por um canalha, para mudar o foco da tragédia. A culpada é a menina. Não vítima. Culpada. Criminosa. Ora, convenhamos: quando um país chega nesse estágio de extremismos (embora de alguns poucos, mas que, infelizmente, representam muita gente que pensa igual), é porque estamos mesmo caminhando para a beira do abismo! Em nome de crenças e posições políticas, esses grupos insanos aceitam arrasar com uma criança, só para satisfazer seus egos doentes; porque se acham donos da única verdade, porque pensam ter o poder sobre a vida alheia e os destinos de todos, principalmente dos que não pensam como eles.

Quem é contra o aborto, que pare de ler por aqui. Vá procurar outra leitura, até porque as há, em grande maioria, contra a liberdade das mulheres quererem ou não ter filhos. Preferem a hipocrisia das clínicas clandestinas, onde milhares de mulheres pobres morrem, enquanto as que têm dinheiro fazem o aborto em ambientes tranquilos e seguros. Mais que isso a liberdade individual da escolha deveria ser sagrado. Não o é em alguns países (no Brasil também), muito mais por questões religiosas do que sociais.

A hipocrisia ignora as milhões de crianças que vêm ao mundo para viverem na pobreza extrema ou na miséria. Nem os programas de controle de natalidade dos governos funcionam e, quando raramente existem, também são alvos de ataques e críticas dos mesmos xiitas. Preferem que mães solitárias, elas também vindas da miséria, tragam ao mundo crianças que, em sua quase totalidade, jamais terão alguma chance de ao menos um pouco de dignidade, neste país onde a hipocrisia predomina e muitos desses que vociferam contra o aborto, relacionam-se com menores.

Quando elas engravidam, querem é se livrar do problema. Exagero? Acusação falsa? Quem pensa assim, deve procurar se informar melhor. No caso da criança que fez o aborto autorizado pela Justiça, mesmo com o berro idiotizado de fanáticos, não havia outro caminho. No caso do estuprador, pouco se falou. Ele e milhares e milhares como ele continuarão atacando crianças, porque, ai de quem ousar sugerir que deveriam ser castrados, física ou de forma química! Não pode! Afinal, estuprador também tem direitos humanos. Quem não os têm são as crianças que eles abusam.

MDB VEM COM DOBRADINHA PIMENTEL E GEORGE BRAGA

Martelo batido, ponta virada! Está resolvida, em definitiva, a situação de quem o MDB colocará perante o eleitorado, para a Prefeitura de Porto Velho. A decisão foi tomada internamente no partido e será anunciada oficialmente nesta quinta. O ex secretário da saúde tanto da Capital como do Estado, Williames Pimentel será mesmo o cabeça de chapa.

Ele deverá ter, se não houver alguma mudança de última hora, o também ex secretário, só que da área do Planejamento, George Braga, como seu vice. Os dois são ungidos, como se diria na linguagem dos evangélicos, não só por ampla maioria do diretório, mas principalmente pelo grupo liderado pelo ex governador e hoje senador Confúcio Moura e seu leal parceiro, o deputado federal Lúcio Mosquini, hoje presidente regional do MDB. O desembargador aposentado Walter Waltenberg, contudo, não fica alijado do contexto partidário.

Segundo palavras do próprio Mosquini, Waltenberg será um nome de grande importância na campanha e irá participar ativamente do governo municipal, caso Pimentel seja eleito. A convenção de setembro, ainda sem data marcada, apenas vai oficializar o que está decidido.

AÇÃO DA PF CONTRA O TRÁFICO: FALTOU RONDÔNIA

Rondônia ficou de fora. Ao menos por enquanto, mesmo sendo rota do tráfico internacional de drogas, por sua proximidade com a Bolívia, de onde sai parte da cocaína que atravessa nosso Estado e é levada para outras regiões do país e para o mercado internacional. Mesmo assim, uma megaoperação da Polícia Federal contra o tráfico ocorreu, nesta terça, em 12 Estados e no Distrito Federal. Dezenas de mandados de prisão foram cumpridos. Registram-se também apreensão de bens móveis e imóveis, que totalizam mais de 100 milhões de reais que os criminosos conseguiram pelo tráfico, foram localizados e apreendidos.

São Paulo, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e no Distrito Federal. As investigações apontam que toneladas de cocaína foram exportadas para a Europa, via portos brasileiros, especialmente pelo de Natal. Entre março e julho, ou seja, em apenas cinco meses, foram apreendidos carregamentos com mais de 1 tonelada e meia da droga, que estava pronta para ser embarcada. Em dois anos, as apreensões foram de 11 toneladas.

O tráfico de drogas é o mais lucrativo crime, promovido por quadrilhas especializadas e organizações criminosas, sempre poderosas e fortemente armadas. A ação desta quarta, da PF, com a prisão de vários líderes, vai ao menos amenizar um pouco essa situação do domínio dos traficantes em várias regiões do país.

SE CARLA REDANO FOR VICE, THIAGO TOPA A REELEIÇÃO

O Republicanos, partido do prefeito de Ariquemes, Thiago Flores, continua tentando convencê-lo a mudar de ideia e aceitar, enfim, a busca pela reeleição. Há vários motivos para isso. Além de uma boa administração, todas as pesquisas internas realizadas pelo partido, nesse período pré eleitoral, colocam Thiago muito à frente dos principais nomes que podem se opor a ele, na disputa pela Prefeitura, Thiago já havia decidido, por questões familiares, mas um apelo do governador Marcos Rocha; outro da ministra Damares e a pressão que tem sofrido de vários setores da sociedade, podem fazê-lo mudar de ideia, definitivamente. Falta, agora, uma peça importante para que o Prefeito, enfim, dê o OK definitivo: ele quer a vereadora Carla Redano, uma das mais destacadas e atuantes e atual presidente da Câmara, como vice.

Carla é casada com o deputado Alex Redano, presidente do partido e um dos que mais vão influir nas eleições de novembro, mesmo não sendo candidato. Redano, agora, tem um problema caseiro para resolver: dona Carla não quer mais saber de política. Thiago diz que se ela for sua vice, ele vai. Alex Redano está conversando com os dois. Tomou café com Thiago essa semana e o assunto central foi Carla Redano. Nos próximos dias, mais capítulos dessa novela que Ariquemes acompanha e, certamente torce por um final feliz.

TUCANOS E PSD: MAURÍCIO E TEZZARI SÃO OS NOMES

Mauricio Carvalho pode ser o nome do PSDB à Prefeitura de Porto Velho. O assunto ainda sendo tratado nos bastidores. O empecilho seria a posição de um grupo tucano, liderado pelo ex senador Expedito Júnior, com o aval total do PSD, através de Expedito Netto, de que os dois partidos se unam em torno da indicação de Thiago Tezzari. Como o prefeito Hildon Chaves não vai mesmo à reeleição, não se sabe ainda se ele seria uma espécie de voto de minerva ou se já está decidido a apoiar um ou outro nome.

Nada se sabe, oficialmente, sobre assunto, até porque a decisão, embora mexa com todo o ninho tucano, ainda está indefinida. O grupo liderado pela deputada federal Mariana Carvalho, que é uma das lideranças mais fortes do partido, obviamente ficará, na hora da definição, ao lado do irmão, que é membro do partido de primeira hora e que tem condições de assumir uma candidatura viável. Pode haver um racha? Por enquanto, não é o que tudo indica. Mas, dificilmente, o PSDB teria um candidato e o PSD outro, disputando o mesmo grupo de eleitores.

CAPITAL: 15 NOMES E QUATRO TÊM MAIS CHANCES

Cada dia que passa, mais se consolidam candidaturas à Prefeitura da Capital. São inúmeras, principalmente depois que o prefeito Hildon Chaves saiu do caminho da busca de um segundo mandato. Estamos chegando há mais de 15 pré candidatos, que são, na verdade, candidatos desde já e se anunciam como “pré” apenas para cumprir a legislação eleitoral. Alguns têm chances reais, mas a imensa maioria só está para participar do processo, ficar conhecida e tirar um votinho aqui e ali dos que têm chances.

Sem Hildon e sem Léo Moraes (que aliás, até agora também não decidiu oficialmente se vai ou não), há alguns nomes que podem sim, chegar lá: Vinicius Miguel, Cristiane Lopes, Williames Pimentel e Lindomar Garçon, obviamente não necessariamente nessa ordem. Se acresceria a eles, caso sejam mesmo candidatos, Maurício Carvalho e Thiago Tezzari. Afora esse grupo, algum outro resultado pode ser considerado como surpresa. O que não é anormal. Pelo contrário. Na última eleição o quase desconhecido Hildon Chaves começou como último e ganhou a eleição…

NOVE MORTES, MAS 84 POR CENTO DE RECUPERADOS

A terça-feira voltou com novos 691 casos de rondonienses afetados pelo coronavírus e outras nove mortes, duas delas na Capital e sete no interior. Agora já são quase 49 mil o número de contaminados registrados por aqui, desde que o primeiro paciente foi detectado com a doença, em meados em abril. A boa notícia continua sendo em relação aos recuperados, ou seja, daqueles que ficaram doentes, foram atacados pelo vírus, mas o venceram. Nada menos do que cerca de 41 mil rondonienses estão livres da Covid 19.

Isso representa 84 por cento do total de casos. Com tantos pacientes recuperados, temos hoje menos de sete mil casos ativos. A edição número 153 do boletim diário da Secretaria de Saúde sobre a evolução da doença em Rondônia, aponta ainda que o número de internados caiu bastante: hoje são 366, quase 100 a menos do que há algumas semanas atrás.

O que não é informado no boletim diário refere-se ao número de doentes nas UITs do Estado, já que esses são sempre os casos mais graves. Estamos caminhando também para um total de 152 mil testes realizados, senão o maior, um dos maiores números proporcionais a população em todo o país.

BOMBEIROS SALVAM PRESÍDIO E EMPRESAS

Não fosse a atuação rápida, eficiente e profissional do Corpo de Bombeiros, Porto Velho poderia ter vivido uma noite de terror e pânico, nesta segunda-feira. Um foco de incêndio, na região da Escola de Polícia e do Presídio Feminino, começou a se alastrar com uma força anormal, ameaçando inclusive chegar a empresas daquela região, na avenida Amazonas, como o shopping do grupo Irmãos Gonçalves, uma das maiores estruturas de atendimento ao público, existente na Capital.

Rapidamente, várias viaturas dos bombeiros chegaram ao local e começou imediatamente o combate às chamas, que atingiram vários metros de altura e chegaram muito perto do presídio, da própria Escola de Polícia e dos prédios de várias empresas. Nesse momento em que as queimadas irresponsáveis continuam, os riscos de grandes incêndios são um temor constante da população. Felizmente, no caso do bairro Escola de Polícia, na zona leste, não houve maiores danos e nenhuma vítima.

PERGUNTINHA

Você acha que mais uma greve dos Correios, que começou nesta terça, vai afetar a sua vida ou a instituição está tão desacreditada e sem cumprir mais sua importante missão que não fará falta nenhuma?