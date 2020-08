Vilhena registrou dois novos óbitos de vilhenenses com covid-19 e 61 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 hoje, sendo 15 por RT-PCR, 35 por teste rápido, 11 por vínculo epidemiológico.

Além disso, a cidade identificou 45 novos casos suspeitos, oito resultados negativos e 67 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h30 de hoje: 2.334 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 34 óbitos de vilhenenses, seis óbitos de moradores de fora e 110 casos suspeitos.

Há atualmente no município 309 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 1.991 já recuperados e nove transferidos.

Os dois óbitos registrados nesta quarta-feira são de pacientes do sexo masculino, de 68 e 78 anos. Ambos estavam internados na UTI da Central de Atendimento à Covid-19 com necessidade de respirador já há alguns dias.

A cidade já soma 34 óbitos de vilhenenses. Em relação à faixa etária, 24 são de pacientes com 60 anos ou mais, seis que tinham entre 50 e 59 anos, quatro entre 40 e 49 anos e dois entre 20 e 29 anos.

Há 12 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo dois na UTI, um com necessidade de respirador do sexo feminino com 66 anos, bem como um na UTI sem necessidade de respirador do sexo masculino com 78 anos.

Outros 10 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, oito do sexo masculino com 46, 47, 51, 57, 69, 76, 77 e 85 anos e dois do sexo feminino com 30 e 59 anos. Dos internados, todos têm resultado positivo para covid-19. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 33,3% (sendo 20% na UTI e 38% na Enfermaria).

49,7 MIL INFECTADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 49,7 mil casos confirmados e 1.037 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 3,460 milhões, com 111,1 mil mortes. No mundo são 22,5 milhões de casos confirmados e 790 mil mortes.