Na manhã desta quinta-feira (20) a deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT), acompanhou o trabalho de recuperação da RO-391, no trecho de acesso à Rodovia do Boi no município de Chupinguaia.

O serviço está sendo realizado pelos servidores do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER).

Segundo o responsável pela 9ª Residência de Vilhena que está executando o serviço, Rogério Henrique de Medeiros, a rodovia está recebendo várias melhorias, entre elas instalação de seis Tubos Armcos, patrolamento e encascalhamento.

Rosangela Donadon destacou que o trabalho realizado pelos servidores da DER é fundamental, pois a rodovia é importante para a economia de Rondônia, já que é utilizada para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região.

“Fiquei feliz em acompanhar o trabalho realizado pelos servidores do DER de recuperação e manutenção da rodovia 391 que é importante para escoamento da produção. O Governo de Rondônia está de parabéns, pois está trabalhando nos quatro cantos do Estado.

Agradeço ao governador Marcos Rocha, ao diretor geral do DER Elias Rezende, pelo trabalho realizado no Cone Sul e por atender as demandas de melhorias para a região que tenho levado a eles, quem ganha com isso é a população”, finalizou a deputada.