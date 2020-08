Deivid Fernando Serafim, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, 20, num conjunto de quitinetes na Rua 720, no Bairro Marcos Freire, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, um homem que aparentemente conhecia a vítima, chegou no local de bicicleta, conversou com Deivid por alguns minutos, depois disparou contra ele, em seguida pegou a bicicleta e fugiu. Pelo menos dois tiros acertaram a cabeça da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas assim que chegou à vítima estava morta. A Polícia Militar isolou a área até chegada da Polícia Técnico Científica (Politec) e depois dos trabalhos de praxe liberou o corpo para funerária de plantão fazer a remoção.

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre a motivação do assassinato ou quem possa ter cometido o crime.