H.T.M. acionou a polícia após ser avisado que sua mãe M.A.T. que conduzia uma moto Honda biz colidiu com um caminhão basculante na Linha 11, em frente a Areeira Padilha, área rural de Cerejeiras.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O) a motociclista trafegava pela via sentido 3º eixo quando foi atingida pelo caminhão que saia da areeira. Com impacto, a moto ficou danificada e a vítima sofreu uma fratura no pé direito e cabeça. Segundo relato, o motorista do caminhão saiu sem prestar socorro.

A vítima foi levada até o hospital de Pimenteiras por um funcionário da Energisa que presenciou o acidente. A polícia entrou em contato com o proprietário da empresa e solicitou os dados do motorista envolvido no acidente.

Ao entrar em contato, o motorista se prontificou a arcar com todas as despesas e informou que ajudou a vítima a subir na moto do funcionário da Energisa que a levou ao hospital, e só não o fez porque a caminhonete da empresa não estava no local. Ele ainda contou que logo em seguida saiu do local temendo represálias por parte de familiares da mulher.

Com isso, um registro foi realizado junto a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras (DPC).