O Indicador do boi gordo CEPEA/B3 fechou a R$ 227,20 nessa quarta-feira, 19, com ligeira queda de 0,48% na parcial de agosto. Apesar disso, a média deste mês, de R$ 226,86, ainda é a maior, em termos reais, de toda a série histórica mensal do Cepea, iniciada em 1994.

Segundo pesquisadores do Cepea, a sustentação ainda tem vindo da baixa oferta de animais prontos para o abate no campo e também das exportações em ritmo recorde. Quanto à carne no atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada do boi foi negociada a R$ 15,52/kg, à vista, nessa quarta, avanço de 2,11% no acumulado parcial do mês.

A média da proteína em agosto está em R$ 15,42/kg, a segunda maior da série do Cepea, abaixo apenas do recorde real observado em dezembro do ano passado, quando atingiu R$ 15,83/kg (as médias foram deflacionadas pelo IGP-DI de julho/20).