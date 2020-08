O centro cirúrgico do município de Colorado do Oeste, no Hospital Pedro Granjeiro, passará por reforma geral para voltar a realizar cirurgias eletivas (histerectomia – retirada do útero; vesícula, hérnica entre outras).

A obra será executada com recurso no valor de R$ 500 mil destinados pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB). A emenda parlamentar foi transferida para a conta da prefeitura, que realizou o processo licitatório e contratou a empresa que está em fase de mobilização para iniciar os trabalhos e, nesta semana, foi assinada a ordem de serviço.

Ezequiel Neiva afirmou que o funcionamento do centro cirúrgico é uma das maiores reivindicações que vêm recebendo dos coloradenses. Disse que desde o ano passado tem trabalhado junto com o secretário municipal de saúde, Gilmar Vedovoto Gervásio, e a prefeitura para a concretização da reforma. [

“O funcionamento do complexo cirúrgico será a realização de um sonho de toda da população de Colorado do Oeste”, ressaltou Neiva. Para o deputado, é inadmissível que a população de Colorado precise buscar esse tipo de atendimento médico em Cacoal e até Porto Velho.

Gilmar Gervásio falou das dificuldades que o município tem enfrentando, quando precisa deslocar um paciente para os municípios de Cacoal e Porto Velho. Relatou que há transtorno para o paciente e também para a família que não pode fazer o acompanhamento. “A partir do próximo ano poderemos fazer nossas cirurgias eletivas aqui no município”, disse o secretário.