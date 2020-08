O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), usou a tribuna legislativa, na sessão ordinária da última terça-feira, 18, para fazer uma série de elogios ao trabalho desenvolvido pela equipe do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Ele iniciou parabenizando todos os vereadores e o mandatário municipal por que– segundo ele – as obras começaram a sair do papel após a eleição de Japonês.

“É importante cobrar e, também, falar das coisas boas que acontecem no município. Sabíamos do financiamento de R$ 35 milhões para asfalto, mas infelizmente não saiam do papel. Com a eleição de Eduardo Japonês foram feitas novas licitações, realinhamentos de preços e as obras começaram a sair do papel. O município tem muitas demandas, as críticas são válidas, mas temos que falar das coisas boas. Há 20 kms de asfalto que iniciou em 2019 e as pessoas falando que nunca viram Vilhena dessa forma. Antes tínhamos um problema sério em Vilhena que as obras iniciavam e, daqui a pouco, começavam os aditivos e nunca terminavam, ficavando no meio do caminho”, explicou.

Ele parabenizou toda a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) pelas obras, no valor de R$ 100 milhões, de saneamento básico que iniciarão, em breve, no município.

Macedo citou as recém-concluídas obras de asfalto nas avenidas 1º de Maio, Rondônia, Rio Grande do Norte e a Rua 743. “São obras tão esperadas pelos moradores daquelas localidades”, ressaltou.

Com relação ao novo sistema de iluminação pública instalado na Melvin Jones, Macedo afirmou que a avenida virou referência do município.

“Agora, a Melvin Jones virou cartão portal. O Cristo Rei é um novo bairro. E o antigo “Buracão”, no final da avenida Curitiba, que antigamente colocava em perigo as famílias que moravam naquela localidade, hoje tornou-se ponto turístico”, acrescenta.

Ao concluir sua fala, o presidente do Legislativo anunciou a devolução, de mais R$ 2 milhões à prefeitura, até final do ano.

“Devolvemos ao Executivo R$ 2,2 milhões em 2019, mais R$ 500 mil no início de 2020, e a expectativa, até o fim deste ano, é devolver até R$ 2,2 milhões novamente. Esse é um trabalho desenvolvido com união e parceria entre todos os vereadores de Vilhena”, encerrou.