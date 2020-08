Nesta semana participei de uma interessante, oportuna e rica pesquisa de opinião. Ela envolvia diversos aspectos das relações de uma empresa local com seus parceiros comerciais. Deve ser registrado e enfatizado o envolvimento do Sicoob nessa iniciativa.

Depois de uma rápida identificação pessoal dos participantes, o processo de coleta de informações se iniciou. As primeiras perguntas já demonstravam claramente tratar-se de uma sondagem séria, focada e de elevado conteúdo.

Alguém concebeu este projeto, alguém preparou um roteiro, alguém elaborou as perguntas, alguém divulgou a ideia, alguém imaginou a forma de levá-lo adiante. E porque ele tinha conteúdo, diversos se envolveram na implementação do mesmo.

A pesquisa foi preparada com cuidado, profissionalismo e objetividade. Ela é ampla sem ser cansativa; é racional, pragmática e vai ao fundo de cada questão. Ela não é tendenciosa; antes oferece ampla liberdade e opções de respostas. Sem dúvida alguma, é um material de nível elevado, tratando do relacionamento entre empresas, bem como da conscientização das organizações para temas atuais e urgentes.

Uma das coisas que mais apreciei foi a chance de poder identificar e externar os valores que considero essenciais a um bom relacionamento sólido e consistente. Também foi possível identificar os fatores que dificultam ou retardam o inter-relacionamento dos agentes do mercado.

Quando esta pesquisa for concluída, e seus resultados vierem a público, certamente ela revelará uma fotografia excelente da visão que temos sobre: 1.-Nossos valores, prioridades e concepções de vida; 2.-O que entendemos ser relevante nos agentes do mercado, inclusive aspectos éticos; 3.-Os valores preponderantes de nossos empresários; 4.-O grau de sensibilidade das pessoas para com temas relacionados a questões ambientais, sustentabilidade e coisas afins. Também tivemos a oportunidade de apresentar sugestões objetivando fazer com que a sociedade avance, se integre, se fortaleça e se consolide.

Na atualidade muito se fala e se critica, porém poucos são os que apresentam meios, formas e possíveis caminhos para que os problemas sejam resolvidos. Nem todos tem a visão de que o trabalho e a fé em Deus devem andar juntos.

Confesso que já tive a oportunidade de participar de outras pesquisas, porém nenhuma delas foi tão válida e enriquecedora quanto a presente. Cumprimentos aos envolvidos na preparação e execução desta iniciativa.